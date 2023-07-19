Объём обвинения начальника окуловской полиции увеличился

Как сообщал "ВолховЪ" 05.06.23, начальник ОМВД России по Окуловскому району стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий: в апреле 2023 года он незаконно продал постороннему автомобиль, изъятый в рамках процессуальной .