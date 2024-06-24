Выбор и объемы масел Geely Coolray

Джили Кулрейл — компактный кроссовер, известный в Китае под названием Geely Binyue. Это автомобиль, который в базовой комплектации уже оснащен панорамной крышей, подогревом задних и передних сидений, а также двухзонным климат-контролем.
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