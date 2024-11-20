В Магаданской области во Всемирный день правовой помощи детям полицейские встретились со школьниками

20 ноября в начальной школе села Гадля Ольского муниципального округа в рамках Всемирного дня правовой помощи детям полицейские ОМВД России по Ольскому району при поддержке педагогов провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
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