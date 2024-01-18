Россия запретит Британии ловить рыбу в своих водах

Россия запретит Британии ловить рыбу в водах Баренцева моря. Правительство РФ сегодня обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
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