Русская весна
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Россия запретит Британии ловить рыбу в своих водах

Россия запретит Британии ловить рыбу в своих водах

Россия запретит Британии ловить рыбу в водах Баренцева моря. Правительство РФ сегодня обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

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Комментарии
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ВГ
Вячеслав Гордеев
Врагам не предоставляют услуг преференций.
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18 час.
ВК
Вад Кук
А что же столько времени терпели?
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18 час.
АБ
Александр Бондаренко
А они ещё ловят Это зря так
Ответить
11 час.

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