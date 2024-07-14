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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду «Аль-Васлю» из ОАЭ

«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду «Аль-Васлю» из ОАЭ

«Отпускать Мантуана в аренду не входит в планы тренерского штаба Сергея Семака. Мантуан отлично работает на тренировках, может выйти и в стартовом составе, и усилить игру со скамейки.

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