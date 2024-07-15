Выяснилось, почему Mitsubishi не хочет возрождать Pajero Mini 

Слухи о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero ходят уже давно, а сведения о том, что машина все таки увидит свет в ближайшие годы (в том числе благодаря тизерам самого автопроизводителя) кажутся весьма достоверными.
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