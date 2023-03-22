Инфореактор

1 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Почет и уважение маленькой, но гордой и независимой Венгрии!!!Глава МИД Венгрии...
  • Валентина
    Евгений, Вы обязательно должны балотироваться на пост Президента или хотя бы пока на пост губернатора какого-нибудь п...«Как случилось, ч...
  • miftirina Николаева
    Ещё и ходит на его концерты кто-то слушать его противное гнусавство. Фу.Макаревич признал...

Журналист Шахназаров раскритиковал братьев Меладзе и группу «ВИА Гра»

Журналист Шахназаров раскритиковал братьев Меладзе и группу «ВИА Гра»

Блогер и журналист Михаил Шахназаров раскритиковал композитора Константина Меладзе за продюсирование группы «ВИА Гра», а также его брата певца Валерия Меладзе за «спорные» вокальные данные.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх