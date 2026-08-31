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Царьград

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Всего две привычки ведут к онкологии: рак можно было предотвратить

Всего две привычки ведут к онкологии: рак можно было предотвратить

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение и алкоголь вместе связаны почти с половиной всех предотвратимых онкологических заболеваний.

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