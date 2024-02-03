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Карантин по кошачьему бешенству объявлен в двух городах Челябинской области

Карантин по кошачьему бешенству объявлен в двух городах Челябинской области

Карантин по бешенству введен в городе Коркино и на территории Советского района Челябинска. Об этом свидетельствует распоряжение правительства Челябинской области, опубликованное на официальном портале правовой информации.

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