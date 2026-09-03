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Царьград

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Полиция: Злоумышленник покончил с собой в библиотеке школы США

Полиция: Злоумышленник покончил с собой в библиотеке школы США

Вооруженное нападение произошло 2 сентября в начальной школе в Уэйнсборо, штат Вирджиния. 19-летний Энтони Игнатиадис-Изабель ранил сотрудника и покончил с собой.

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