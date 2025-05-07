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Соцфонд озвучил средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений

Соцфонд озвучил средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений

Выяснилось, на какой размер выплат за счёт накоплений могут рассчитывать жители России.Стал известен средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений, на которые могут рассчитывать русские граждане.

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