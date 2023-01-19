Медвежий угол

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«Вы зря мечтаете о конце Владимира Путина»!

«Вы зря мечтаете о конце Владимира Путина»!

МОСБЛОГ Забавляют американские «аналитические» издания, авторы которых липкими пальчиками выплёскивают на глянцевые страницы сокровенные мечты о «внутреннем перевороте в России».

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