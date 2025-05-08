Ультиматум Си и "непростая встреча с Путиным": Закулисье. Радикальные меры. Война меняется. Жёсткие удары по Москве срывают "сделку года"

Коллаж Царьграда Одной из центральных тем СМИ в данный момент является поездка главы Китая Си Цзиньпина в Россию, который посетит парад Победы 9 мая, а также примет участие в переговорах с российским руководством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии