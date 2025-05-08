Ультиматум Си и "непростая встреча с Путиным": Закулисье. Радикальные меры. Война меняется. Жёсткие удары по Москве срывают "сделку года"

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Комментарии
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ruslava Митькина
Моська лает- слон идет.
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11 час.
Ксения Фотина
Обещание &quot; мочить и в туалете&quot; просто необходимо начать с твари Ходорковского, который - гадина уполз за границу, как бы из-за больной матери и заверения: никак не действовать  против России. И что ?!
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8 час.
Михаил Васильев
Начать надо показательно с Чубайса, остальные сразу притихнут!
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5 час.
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