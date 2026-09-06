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В Финляндии считают, что вступление в НАТО не соответствует национальным интересам

В Финляндии считают, что вступление в НАТО не соответствует национальным интересам

В Финляндии продолжаются обсуждения последствий вступления страны в НАТО. Председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко высказал мнение, что присоединение к альянсу не отвечает интересам Финляндии и её граждан.

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