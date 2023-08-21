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«Ман Сити» согласовал с Доку контракт. Переговоры с «Ренном», который хочет 45 млн фунтов, идут

«Ман Сити» согласовал с Доку контракт. Переговоры с «Ренном», который хочет 45 млн фунтов, идут

По данным журналиста Le Parisien Бенжамена Куареза, «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом.

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