Римзил Вәлиев: «Журналистикада 50 елдан артык эшләп, ялган сүз таратканым булмады»

«Интертат» электрон газетасы «Татар журналисты» сәхифәсендә татар журналистикасында үз юлын тапкан, тарихка кереп калган журналистлар белән таныштыруны дәвам итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым