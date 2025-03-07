Европейская ракета-носитель Ariane 6 вывела на орбиту разведывательный спутник

Старт ракеты Ariane 6 с разведывательным спутником CSO-3 на борту / © Arianespace Это был второй пуск ракеты-носителя Ariane 6 в истории и первый коммерческих запуск после испытательного полета в июле 2024 года.
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