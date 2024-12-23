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Курские новости

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В Курске в декабре зацвели цветы

В Курске в декабре зацвели цветы

В областном центре за несколько дней до Нового года на клумбе зацвела примула. Пользователи социальных сетей активно обсуждают снимок, опубликованный в популярном паблике «Нескучный Курск» о том, что на клумбе цветет примула.

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