В Курске в декабре зацвели цветы

В областном центре за несколько дней до Нового года на клумбе зацвела примула. Пользователи социальных сетей активно обсуждают снимок, опубликованный в популярном паблике «Нескучный Курск» о том, что на клумбе цветет примула.
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