16 октября 1853 года началась Крымская война

16 октября 1853 года началась война, которая вошла в историю России под названием Крымская. Российской империя - с одной стороны, и коалиция в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства - с другой.
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