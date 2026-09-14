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Козырев о 0:2 от «Динамо»: «Инициативу растеряли во 2-м периоде, нахватали ненужных и глупых удалений. Это внесло коррективы в ритм игры»

Главный тренер « Северстали »  Андрей Козырев высказался о поражении в матче с московским « Динамо » (0:2).

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