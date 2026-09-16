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Царьград

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В Прокопьевске в ДТП с грузовиком погибли два 18-летних пассажира

В Прокопьевске в ДТП с грузовиком погибли два 18-летних пассажира

Вечером 15 сентября в Прокопьевске столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Трагедия произошла около 19:50 на улице 40 лет Октября.

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