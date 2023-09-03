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Медведев пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open и встретится с Де Минауром, которому проиграл два последних матча

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Себастьяна Баеса в третьем круге US Open – 6:2, 6:2, 7:6(6).

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