Ротенберг: 207,4 млн зрителей посмотрели матчи Кубка Первого канала

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о рейтингах Кубка Первого канала. «Матчи Кубка Первого канала в интернете посмотрели 207,4 млн зрителей и ещё 13,3 млн человек следили за играми по телевизору.
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