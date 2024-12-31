Ротенберг: 207,4 млн зрителей посмотрели матчи Кубка Первого канала

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о рейтингах Кубка Первого канала. «Матчи Кубка Первого канала в интернете посмотрели 207,4 млн зрителей и ещё 13,3 млн человек следили за играми по телевизору.