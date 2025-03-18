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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске изучили вопросы развития прилегающей территории к ЦКП СКИФ

В Новосибирске изучили вопросы развития прилегающей территории к ЦКП СКИФ

«По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева необходимо рассмотреть вопросы развития территории вокруг ЦКП «СКИФ», определить перспективные объекты, которые должны быть размещены на этой территории, оценить, какие действия нужно произвести для того, чтобы зарезервировать отдельные земельные участки для размещения этих объектов в ближайшую пятилетку или в более отдалённой перспективе», – отметил Андрей Травников.

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