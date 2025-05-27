Рябков: в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения

В российско-американских отношениях наметились позитивные изменения, о чём свидетельствуют состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на различных уровнях, заявил в интервью «Комсомольской правде» замглавы МИД России Сергей Рябков.
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