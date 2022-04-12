Компания Nokia прекращает деятельность в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт финской компании Nokia, в связи с военной спецоперацией на Украине производитель телеком-оборудования прекращает работать на территории России.
Компания Nokia прекращает деятельность в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт финской компании Nokia, в связи с военной спецоперацией на Украине производитель телеком-оборудования прекращает работать на территории России.
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