Daily Moscow

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Компания Nokia прекращает деятельность в России

Компания Nokia прекращает деятельность в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт финской компании Nokia, в связи с военной спецоперацией на Украине производитель телеком-оборудования прекращает работать на территории России.

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