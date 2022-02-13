Последний шанс ахава

Вы, наверное, видели вывески и листовки, рекламирующие какой-нибудь “Последний шанс!”: “Последний шанс приобрести дисконтную карту нашего магазина”, “Последний шанс купить товар по этой скидке”, “Последний шанс посетить концерт такой-то группы”.
Вы, наверное, видели вывески и листовки, рекламирующие какой-нибудь “Последний шанс!”: “Последний шанс приобрести дисконтную карту нашего магазина”, “Последний шанс купить товар по этой скидке”, “Последний шанс посетить концерт такой-то группы”.
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