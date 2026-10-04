Самарские велогонщики лидируют в Кубке России по маунтинбайку

В Геленджике на втором этапе Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «Гонка в гору» Елизавета Тисленко и Юрий Копытенко из Самарской области сохранили лидерство в общем зачете, а Дарья Тисленко заняла второе место среди женщин.