Лавров указал на принципиальную позицию Москвы в отношении ядерной войны

Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. Опасность такого конфликта очень серьезна, подчеркнул 25 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. Опасность такого конфликта очень серьезна, подчеркнул 25 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
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