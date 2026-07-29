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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дабл-дабл Эйжи Уилсон (28+14) принес «Лас-Вегасу» победу в игре с «Портлендом»

« Лас-Вегас » обыграл «Портленд» – 98:83. Действующая MVP центровая Эйжа Уилсон провела очередной продуктивный матч.

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