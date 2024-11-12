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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 7-я подряд

«Каролина» стала первой командой, выигравшей в текущем сезоне на домашней арене «Голден Найтс» (5:2).

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