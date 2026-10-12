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Минфин Украины раскрыл сумму долга страны МВФ и Всемирному банку

Минфин Украины раскрыл сумму долга страны МВФ и Всемирному банку

В рамках погашения основного тела задолженности Украина должна выплатить порядка 105,95 млрд долларов до 2061 года.

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