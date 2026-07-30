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Новости Тамбова

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В Тамбовской области заключено более 580 новых социальных контрактов

В Тамбовской области заключено более 580 новых социальных контрактов

В 2026 году в Тамбовской области заключен 581 социальный контракт по национальному проекту "Семья". С помощью этой меры поддержки тамбовчане могут открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу.

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