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«Замахивался и орал матом»: водители автобусов не поделили остановку у «Звездной»

Неадекватный извозчик сначала набросился на своего коллегу, а после - переключился на петербуржцев. Днем 4 сентября в Московском районе Петербурга у станции метро «Звездная» драка за пассажиров развернулась между водителями автобусов № 192 и 179.

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