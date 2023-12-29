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Китай

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Министерство коммерции КНР предупредило о пагубных последствиях действий США в вопросе китайских микросхем

Пекин, 28 декабря /Синьхуа/ -- Любые действия, идущие вразрез с рыночными принципами и разрушающие мировой рынок полупроводников, не только подорвут права и интересы китайских предприятий, но и окажут негативное влияние на предприятия других стран, включая Соединенные Штаты.

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