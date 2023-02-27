На станции метро «Спортивная» произошло задымление, пассажиров пришлось эвакуировать

Инцидент произошел в девятом часу вечера. Дым шел из-под одного вагона стоявшего у платформы составаВечером 27 февраля на станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление.
Популярные статьи
- Подсанкционные россияне обязаны сообщать европейским властям о своих активах в Евросоюзе
- В Турции начаты расследования в отношении строительных подрядчиков и владельцев разрушенных из-за землетрясения зданий
- Bloomberg: в России продолжают накапливаться «миллиарды долларов», принадлежащие зарубежным инвесторам
Свежие комментарии