Business FM

65 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    йДИОТЫ ....!!!Подсанкционные ро...
  • Леонид Ла Рошель
    И по фото и по описанию - один в один совпадают с "оцивилизованными бандерлохами", чьи дикие предки массово завозилис...США угрожает наше...
  • Алексей Сафронов
    Совершенно намеренное действие в отношении гимна России требует как минимум мордобоя по "тыкве" этого коммуниста. Тол...Калужский депутат...

На станции метро «Спортивная» произошло задымление, пассажиров пришлось эвакуировать

На станции метро «Спортивная» произошло задымление, пассажиров пришлось эвакуировать

Инцидент произошел в девятом часу вечера. Дым шел из-под одного вагона стоявшего у платформы составаВечером 27 февраля на станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх