Пленные ВСУшники просят гражданство России

Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии — уже получил паспорт, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.