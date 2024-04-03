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Русская весна

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Пленные ВСУшники просят гражданство России

Пленные ВСУшники просят гражданство России

Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии — уже получил паспорт, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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