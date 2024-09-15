Сделаем мир чище.

Пионеры нашей школы ко дню рождения БРПО приняли участие в трудовой акции ´Сделай мир чище´. Участники акции активно убирали территорию и собирали мусор, что не только сделало наш двор более привлекательным, но и укрепило командный дух среди ребят.
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