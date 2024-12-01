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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэдли выбыл на 6 недель. Защитник «Ливерпуля» не сыграет до нового года из-за травмы бедра

Защитник «красных» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0).

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