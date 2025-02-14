У неплательщиков алиментов хотят начать удерживать часть зарплаты

Федеральная служба судебных приставов планирует ужесточить меры в отношении граждан, которые не выплачивают алименты, путем введения возможности работодателя удерживать часть средств для перечисления детям.
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