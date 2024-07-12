Дым, сильный ветер и засушливая погода мешают бороться с лесными пожарами в Якутии

Дым, сильный ветер и засушливая погода усложняют тушение лесных пожаров в Якутии. До конца июля значительной стабилизации обстановки в регионе не ожидается, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
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