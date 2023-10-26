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Мировое обозрение

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Россия провела запуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

Россия провела запуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что на учениях стратегических ядерных сил России отрабатывали задачи по выполнению массированного ядерного ответного удара.

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