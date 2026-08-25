HHNGAS at $2.74 while Europe pays $14.80.Why this is the trade? Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! Kearabilwe-Nonyana The most fundamentally divided energy commodity right now is Henry Hub natural gas — and that fundamental split is the trade.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)