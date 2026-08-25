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HHNGAS at $2.74 while Europe pays $14.80.Why this is the trade?

HHNGAS at $2.74 while Europe pays $14.80.Why this is the trade? Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! Kearabilwe-Nonyana The most fundamentally divided energy commodity right now is Henry Hub natural gas — and that fundamental split is the trade.

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