Возвращение Mastercard и Visa в Россию будет непростым

Почти сразу после победы Трампа на выборах в Соединенных Штатах стали поступать сигналы, что Mastercard и Visa изучают возможность возвращения на российский рынок, который они потеряли из-за действий западных недальновидных политиков.
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