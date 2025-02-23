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Парламентская газета

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Возвращение Mastercard и Visa в Россию будет непростым

Возвращение Mastercard и Visa в Россию будет непростым

Почти сразу после победы Трампа на выборах в Соединенных Штатах стали поступать сигналы, что Mastercard и Visa изучают возможность возвращения на российский рынок, который они потеряли из-за действий западных недальновидных политиков.

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