Наташа Королева прокомментировала смерть поклонницы Елены Ваенги

Певица Наташа Королева прокомментировала трагический инцидент, произошедший на концерте Елены Ваенги в Твери, где во время выступления одна из зрительниц, 71-летняя женщина, испытала слабость и впоследствии скончалась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии