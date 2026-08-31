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"Бронирует частные самолёты". Семья Кендалл Дженнер считает, что она слишком много денег тратит на Джейкоба Элорди

"Бронирует частные самолёты". Семья Кендалл Дженнер считает, что она слишком много денег тратит на Джейкоба Элорди

Семья 30-летней топ-модели Кендалл Дженнер считает, что она слишком много денег тратит на своего возлюбленного, 29-летнего актёра Джейкоба Элорди.

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