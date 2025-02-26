Ургант 12 лет назад обозначил условия своей эмиграции

В Сети снова обсуждают интервью Ивана Урганта, которое он дал Ксении Собчак 12 лет назад. Поводом для новых дискуссий стал фрагмент разговора, опубликованный пранкером Суреном Каграмановым, известным как Сорян.
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