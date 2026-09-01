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Ростех

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«Калашников» экспонирует продукцию во Владивостоке в рамках ВЭФ

«Калашников» экспонирует продукцию во Владивостоке в рамках ВЭФ

Фото: концерн «Калашников» Концерн «Калашников» представляет широкую линейку современных изделий в рамках ХI Восточного экономического форума (ВЭФ), начавшего работу во Владивостоке.

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