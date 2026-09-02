Где в Крыму и Севастополе не будет света 3 сентября: полные списки адресов

Энергетики проводят неотложные и плановые ремонтные работы.3 сентября в Севастополе и ряде городов Крыма запланированы отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.
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