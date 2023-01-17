Небензя: Россия не собирается мириться с антихристианской и античеловеческой диктатурой на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 17 января, заявил, что Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, – сообщают СМИ.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 17 января, заявил, что Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, – сообщают СМИ.
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